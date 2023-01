50% dos brasileiros das capitais não fazem exercícios físicos, diz pesquisa

Pesquisa do Observatório da Atenção Primária da Umane revelou que cerca de 50% dos brasileiros que vivem nas capitais do Brasil não praticam nenhuma atividade física. Desse percentual, 53,4% são mulheres, que não realizaram nenhum exercício físico em 2021. Homens ficam um pouco abaixo, com 42,2%.

O levantamento foi feito com base nas informações da Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico do Ministério da Saúde, correspondente ao ano de 2021.

O estudo ainda mostra que a faixa etária que mais pratica exercício pertence a jovens, entre 18 a 24 anos. Ainda assim, o índice de sedentários gira em torno de 35 a 43% entre as pessoas que têm 25 a 34 anos.

Os que não praticam exercício algum são a maioria nas faixas etárias a partir de 55 anos: 56% entre os que têm de 55 a 64 anos e 63,6% entre os que têm 65 anos ou mais.

A inatividade física é maior entre quem tem menos anos de estudo: 64,5% das pessoas com até oito anos de estudo estão paradas, contra 47,3% das que têm entre 9 e 11 anos de estudo e 36,1% entre quem tem 12 anos ou mais.

Isso sugere que a prática de exercícios tende a ser maior e mais frequente entre aqueles que têm maior renda e escolaridade.