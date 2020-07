Operação do MP e Polícia Civil mira irregularidades na Riotur

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, anunciou nesta segunda-feira, dia 27, no Gabinete de Crise da Prefeitura, que assinou a anuência ao Comitê de Ética e Pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) para o teste da vacina contra a Covid-19. O prefeito ressaltou a importância de Niterói participar.

“Muito importante para Niterói participar da testagem da vacina. A vacinação ocorrerá no Hospital municipal Getúlio Vargas Filho e na Policlínica Dr. Sérgio Arouca. O recrutamento será feito pela Fundação Municipal de Saúde”, disse.

O médico André Siqueira, do Instituto Nacional de Infectologia da Fiocruz, explicou por que Niterói foi escolhida.

“Niterói tem se destacado nacional e internacionalmente no combate à pandemia. Esperamos que a testagem da vacina, que é uma parceria com o Instituto Butantan, seja uma ferramenta para tentar voltarmos a uma normalidade”, disse.

Siqueira detalhou o objetivo da testagem da vacina para combater o coronavírus.

“Nosso objetivo são avaliar a efetividade da vacina. Vamos seguir vários procedimentos éticos e metodológicos. Queremos ter certeza se ela é segura e funciona de fato para prevenir a infecção e o adoecimento”, afirmou, lembrando das fases anteriores do estudo clínico.

“Nas Fases 1 e 2 a vacina mostrou-se segura. Não causou eventos adversos graves em quem a tomou e produziu anticorpos efetivos contra o coronavírus. Na Fase 3 expandimos o número de participantes. Vamos recrutar de 500 a 900 pessoas. Vamos dosar os anticorpos e assegurar que ela previve contra a infecção. A prioridade são os profissionais de saúde, que estão mais expostos”, disse.

Os voluntários serão convidados a comparecerem à Fiocruz para a realização de exames com equipes médicas e de enfermagem. A vacinação ocorrerá entre agosto e setembro. A primeira dose será dada no primeiro dia e a segunda, no 14º dia. O acompanhamento será de um ano.

Para quem se interessar, as inscrições poderão ser feitas nos sites da Secretaria de Saúde de Niterói, Fiocruz e Instituto Butantan e por um número de telefone a ser disponibilizado. Rodrigo mostrou-se esperançoso com a testagem.

“Desejo êxito a esta fase. Agradeço a escolha de Niterói para este programa de cooperação. Todos os esforços da comunidade científica nacional e internacional são muito importantes para toda a humanidade”, afirmou.