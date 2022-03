47 mil pessoas em Cabo Frio não tomaram a primeira dose contra Covid-19

Cerca de 47 mil pessoas não tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19, no município e Cabo Frio, na Região dos Lagos.

De acordo com dados do painel da vacinação da prefeitura da cidade, 183 mil doses foram aplicadas na fase inicial da vacinação. Segundo Censo de 2020, Cabo Frio tem uma população estimada em 230 mil pessoas.

A imunização no município está aberta para todas as pessoas com 5 anos ou mais. O ciclo vacinal completo é composto por duas doses para pessoas entre 5 e 17 anos, três doses para a população acima de 18 anos e quatro doses para imunossuprimidos.

Os imunizantes estão disponíveis nas unidades de saúde que realizam a aplicação desta vacina, de terça a sexta-feira, das 9h às 16h30. Lista completa dos locais de vacinação disponível no site Oficial da Prefeitura de Cabo Frio.