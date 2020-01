40% dos pacientes do Getulinho são de outros municípios

A emergência do Hospital Municipal Getúlio Vargas Filho, o Getulinho, no Fonseca, Zona Norte de Niterói, completou sete anos desde sua reabertura em 2013 e já atendeu mais de sete mil crianças por mês na unidade que é referência em atendimento de pediatria e recebe cerca de 60% dos pacientes de Niterói e 40% de outros municípios.

O resultado desse trabalho pode ser refletido na aprovação do serviço pela população. No setor de emergência, na manhã desta sexta (3), Rosane Luz levava seu neto de 7 anos, Gabriel Luz, após sofrer uma crise de asma e gripe alta. Depois dos cuidados da equipe médica de plantão, o menino recebeu alta no mesmo dia e a família seguiu para casa elogiando o atendimento.

“Eu vinha para esse hospital sempre que meus filhos adoeciam e fiquei muito triste quando ele foi fechado. Após a última reforma o hospital está maravilhoso, muito bem equipado, então é com satisfação que eu retorno aqui, agora com meu neto”, afirmou a professora aposentada que mora da região da Engenhoca.

A emergência possui duas salas de espera, sendo uma para recepção e outra para espera do atendimento médico, dois consultórios para classificação de risco, cinco consultórios médicos, sala de estabilização para pacientes graves com 2 leitos, sala de observação com 10 leitos, entre eles dois de isolamento.

A unidade conta ainda com sala de medicação e inalação, sala de curativo e procedimentos, sala de atendimento familiar, além de todos os demais ambientes necessários para o atendimento adequado e humanizado. A equipe é multiprofissional, formada por pediatras especialistas, enfermeiros, fisioterapeutas, assistentes sociais, psicólogos e nutricionistas.

“A reabertura da emergência do Getulinho foi muito simbólica como primeiro ato dessa gestão, em 2013. Mostra a preocupação da Prefeitura de Niterói com a Saúde. Realizamos uma ampla reforma e ampliação da emergência, sem interromper o atendimento às crianças, e também entregamos um novo e moderno Centro Cirúrgico e CTI da unidade. O retorno da emergência trouxe tranquilidade para as famílias de Niterói, que contam com um serviço de qualidade para seus filhos”, afirma a secretária municipal de Saúde, Maria Célia Vasconcellos.

O hospital oferece exames laboratoriais, eletrocardiograma, eletroencefalograma, radiologia e ultrassonografia. Sua estrutura conta com moderno e avançado CTI e Centro Cirúrgico que oferece cirurgias eletivas na área de cirurgia pediátrica, plástica, ortopédica e cirurgias de otorrinolaringologia, em parceria com o Hospital Universitário Antônio Pedro.

A unidade também oferece atendimento ambulatorial com 14 diferentes especialidades, como pneumologia, dermatologia, nefrologia, neurologia, endocrinologia, anemia falciforme, hematologia, cirurgia geral, ortopedia, otorrinolaringologia, odontologia, alergista, cardiologia e cirurgia plástica.