3º ano do Ensino Médio da rede estadual retorna as aulas presenciais no dia 19

Cláudio Castro, governador em exercício, anunciou, na manhã dessa sexta-feira, que no próximo dia 19, as aulas do 3º ano do Ensino Médio da rede estadual de ensino serão retomadas, de forma presencial, o que abrangerá cerca de 126 mil alunos. Cláudio Castro e o secretário estadual de Educação, Comte Bittencourt, afirmaram que a prioridade é oferecer a opção presencial para os estudantes que vão fazer as provas do Enem. Alunos do 6º ano do ensino fundamental ao 2º ano do ensino médio não retornam mais esse ano.

Estão previstos 35 dias letivos, com possibilidade de aulas também aos sábados. A modalidade de ensino remoto também seguirá sendo oferecida para alunos do último ano que tiveram preferência por estudar em casa. “Não dá para falar em voltar praia e cinema e os nossos jovens estarem fora da sala de aula. A nossa meta é fazer um retorno seguro. Queremos trazer conhecimento e preparar estes jovens para a vida”, explicou o governador em exercício.

Ainda, de acordo com Cláudio Castro e Comte Bittencourt, cerca de 411 mil estudantes da rede estadual não tiveram nenhuma atividade online durante a pandemia, do total de 709 mil matriculados. “O estado não tem como interferir, é uma prova já marcada. Temos mais de 40 mil alunos que estão inscritos no ensino. Por isso vamos dar uma oportunidade presencial para os que desejarem. E também teremos o ensino remoto, que é o nosso desafio”, disse Comte. Um novo calendário acadêmico será publicado no Diário Oficial no começo da próxima semana.