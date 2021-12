3ª etapa de pré-matrículas para as escolas municipais já está disponível

Começa no dia 18 de janeiro de 2022 a terceira etapa de pré-matrículas nas escolas municipais de Maricá para o ano letivo de 2022, período que segue até 24 de janeiro. As inscrições deverão ser feitas pelo site ecidadeonline.marica.rj.gov.br/matriculainteligente, com vagas disponíveis para Creche, Pré-escola, Ensino Fundamental I (até o 5º ano), Ensino Fundamental II (até o 9º ano) e Ensino de Jovens e Adultos (EJA).

A inscrição é destinada a novos alunos, estudantes que desejam realizar transferência entre escolas públicas do município ou pessoas que deixaram o Ensino Fundamental regular para cursarem o Fundamental na modalidade EJA. No total, mais de 60 unidades escolares farão parte da seleção, distribuídas nos quatro distritos da cidade.

Aqueles que realizaram a pré-matrícula na etapa anterior (encerrada em 30/11) poderão consultar o resultado da solicitação a partir do dia 21 de dezembro deste ano, também na plataforma online Matrícula Inteligente. Atualmente, cerca de 27 mil alunos estão matriculados na rede municipal, e a expectativa é que esse número chegue a 30 mil em 2022.

Calendário escolar de 2022 já está disponível

O calendário letivo para 2022 foi divulgado na edição nº 1246 do Jornal Oficial de Maricá (JOM) e pode ser acessado clicando aqui. De acordo com o cronograma, estão previstos 203 dias letivos para a educação infantil e os dois segmentos do ensino fundamental, divididos em três trimestres (etapas de três meses cada), com o primeiro começando em 02/02/2022 e o último sendo finalizado em 20/12/2022.

As turmas do EJA também contarão com 203 dias de atividades, porém separadas em quatro bimestres (períodos de dois meses cada). O primeiro bimestre começa em 07/02/2022 e o que encerra o ano letivo termina em 20/12/2022.

Documentação necessária para a matrícula na unidade escolar (após a seleção)

• Certidão de nascimento ou RG do aluno (original e cópia);

• Carteira de vacinação, para crianças de até 06 anos de idade (original e cópia);

• Especificação do tipo sanguíneo (original);

• Cadastro de pessoa física (CPF) do aluno a partir dos 14 anos (original e cópia);

• Comprovante de residência (original e cópia);

• Duas fotos 3×4;

• Histórico escolar ou declaração provisória de escolaridade (original);

• Documento de identidade do pai, mãe ou responsável legal (original e cópia);

• Documento judicial de guarda do menor, quando for o caso (cópia);

• Atestado de saúde para prática esportiva