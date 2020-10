3ª etapa da Campanha de Vacinação contra a Raiva Animal será neste sábado (24)

A Campanha de Vacinação Antirrábica Animal em Niterói chega à terceira etapa neste sábado (24), quando serão vacinados cães e gatos da Zona Sul. Também haverá pontos de vacinação na Policlínica Carlos Antonio da Silva, no Centro, no CCZ da Ponta d’Areia, no estacionamento do Hospital Municipal Carlos Tortelly, no Bairro de Fátima, e na Unidade Básica de Saúde do Morro do Estado. Como nas etapas anteriores, também terá vacinação no posto em esquema drive-thru, no Caminho Niemeyer, no Centro. Todos os postos funcionam das 8h às 14h. No dia 31, a campanha será encerrada com a vacinação nos postos instalados nos bairros da Região Oceânica.

Até o momento, foram aplicadas 20 mil doses da vacina nas duas primeiras etapas da campanha, na Região de Pendotiba e da Zona Norte. O chefe do Centro de Controle de Zoonoses, Fabio Vilas Boas, conta que, devido à pandemia, o número doses aplicadas até o momento superou as expectativas da equipe.

“A procura pela vacina está com boa adesão e tem aumentado a cada etapa da campanha. Durante os dias de vacinação, não tem ocorrido aglomerações, o que é muito importante por conta da pandemia. O CCZ permanece em vigilância da raiva durante o ano todo, adotando todas as medidas cabíveis e preconizadas pelo Ministério da Saúde”, disse Vilas Boas.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça que a vacina é segura e direcionada para cães e gatos, machos e fêmeas, a partir dos três meses de idade. Os cães devem ser conduzidos por coleiras e os animais de grande porte deverão estar também com focinheiras. Já os gatos precisam ser levados em caixas de transporte ou dentro de algum tipo de bolsa, uma vez que se estressam facilmente e podem fugir e se ferir.

“A pessoa que for conduzir um animal para vacinar deve saber fazer a contenção e ter autoridade sobre ele, pois isso é responsabilidade do condutor, cabendo ao vacinador apenas a aplicação da dose. Não é recomendável que crianças sozinhas conduzam animais para vacinar. E é obrigatório o uso de máscaras”, orientou o chefe do CCZ.

A doença – A raiva é uma doença gravíssima que apresenta quase 100% de letalidade. No meio urbano, pode ser transmitida principalmente por cães ou gatos. Até os anos 1980 ainda havia casos de raiva humana na cidade, transmitida por cães. A partir daí, quando foram instituídas as campanhas anuais de vacinação animal, ninguém mais morreu por essa doença no município.

Confira os postos de vacinação antirrábica que funcionarão neste sábado:



Posto do Médico de Família (PMF) PALÁCIO – Rua 11 de Agosto, nº 4 – Ingá.



PMF JURUJUBA – Av. Carlos Ermelino Marins s/nº – Jurujuba.



PMF PREVENTÓRIO II – Av. Quintino Bocaiúva s/nº – Charitas.



PMF GROTA II – Rua Arcedino Pereira 335 – São Francisco.



PMF CAVALÃO – Alameda Paris s/nº – São Francisco.



PMF MARTINS TORRES – Rua Martins Torres, nº 281 – Santa Rosa.



PMF SOUZA SOARES – Rua Lions Club, 37 – Santa Rosa.



PMF VIRADOURO – Rua Mario Viana, 790 – Viradouro.



PMF ALARICO – Estrada Alarico de Souza, s/nº – Santa Rosa.



POLICLÍNICA CARLOS ANTONIO DA SILVA – Av. Jansen de Melo s/n – Centro.



POLICLÍNICA ALMIR MADEIRA – R. Prof. Hernani Melo, 103, São Domingos.



POLICLÍNICA REGIONAL SÉRGIO AROUCA – Praça Vital Brazil s/nº – Santa Rosa.



UNIDADE BASICA DE SAÚDE MORRO DO ESTADO – Rua Araújo Pimenta s/nº.



Estacionamento do Hospital Municipal Carlos Tortelly (antigo CPN) – Bairro de Fátima.



UNIDADE CONTROLE POPULAÇÃO ANIMAL – Rua Silvestre Rocha 02 – Icaraí.



CCZ PONTA D’AREIA – Rua Coronel Miranda nº 18 – Ponta D’Areia.