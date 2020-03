Veja as vagas de emprego oferecidas esta semana pela SETRAB

A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda oferece 419 vagas nesta semana, todas as oportunidades são de empregos com carteira assinada, em várias regiões do estado.

Na Região Metropolitana são 231 vagas.

Já no interior do Estado estão disponíveis 133 vagas, sendo 121 na Região Médio Paraíba, 6 na Serrana e 6 na região Centro Sul-Fluminense.

Para pessoas com deficiência, há 55 oportunidades no SINE NEAD (Núcleo Estadual de Atendimento ao Deficiente), para funções variadas e com atuação em diversas regiões do Estado. O espaço, localizado na Rua do Lavradio, 42 – Centro do Rio, atende prioritariamente a deficientes, de segunda à sexta-feira, das 8h30 às 16h30.

Independente da região de cadastro, as vagas estão disponíveis em todos os postos SINE e passam por uma verificação de compatibilidade, onde é feita uma análise comparativa dos critérios de cada vaga com as características dos candidatos, fazendo uma busca candidato X

vaga.

Para se candidatar, o interessado deve se dirigir a unidade SINE mais próxima e realizar o cadastramento no sistema para verificação de oportunidades. Caso o perfil do candidato esteja compatível com o perfil das vagas oferecidas, é feito o posterior encaminhamento para entrevista de emprego.

O candidato à vaga de emprego com carteira assinada também poderá se cadastrar e se candidatar por meio do aplicativo Sine Fácil, através do QRCode obtido nos postos SINE ou pelo site Emprega Brasil, através do link https://empregabrasil.mte.gov.br/

ABAIXO O QUADRO DE VAGAS: