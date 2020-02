Caso suspeito de coronavírus é registrado em Niterói

O Complexo Hospital de Niterói (CNH) confirmou nesta terça-feira (04), através de contato telefônico, que a unidade está com um paciente internado, em isolamento, com sintomas parecidos ao do coronavírus.

O paciente é uma criança, que não teve a idade revelada, e já passou por atendimento. A Secretaria de Estado de Saúde (SES) e o Ministério da Saúde já foram notificados sobre o caso.

A criança deu entrada na unidade na noite da última segunda-feira (03) com sintomas de gripe forte. De acordo a SES já tem em mãos um plano de contingência caso o surto de Coronavírus que se alastrou pela China, na Ásia, chegue ao Rio de Janeiro. Ele é capaz de provocar epidemias e pode evoluir a pandemias. Para proteger o cidadão fluminense do 2019-nCoV, a SES definiu objetivos estratégicos, a fim de evitar a disseminação desse novo vírus entre uma população sem imunidade para este subtipo viral.

O plano emergencial é claro: a intenção é sistematizar ações e procedimentos de responsabilidade da esfera estadual de governo. Ficou decidido que a SES vai apoiar em caráter complementar os gestores municipais no combate a um possível surto de Coronavírus, precavendo-se e organizando o enfrentamento de tudo aquilo que sair da normalidade.

O Ministério informou na manhã desta terça que irá atualizar o quadro de suspeitos no país no período da tarde, quando o Boletim diário será divulgado. O exame da criança deve ficar pronto também no período da tarde.

O último Boletim do Ministério da Saúde, divulgado nesta segunda mostra que 14 pacientes são monitorados no Brasil por suspeita de terem sido infectados por coronavírus.