Coluna Painel 

Bom para Axel

Após o vazamento da informação de que o PV estaria indo para a base do governador Wilson Witzel (PSC), a Executiva Estadual do Partido se reuniu na manhã de ontem, em sua sede no Centro do Rio. Os verdes estão fazendo os acertos finais para definir a forma de entrar no governo. Segundo informações do presidente Estadual do Partido, Roberto Rocco, os detalhes só deverão acertados na semana que vem. Quem de imediato já cresce com essa aliança é o secretário municipal de Planejamento de Niterói, Axel Grael, que é pré-candidato a prefeito. Segundo fontes políticas, a aproximação colocou Grael como um nome político perfeito para agradar a sucessão do prefeito Rodrigo Neves e ao sonho do Witzel de ser presidente.

Ameaça aos jornais — Bolsonaro voltou a atacar os jornais, e a chamar os jornalistas de ‘imbecis’, ‘mentirosos’ e ‘raça em extinção’ em mais um ataque à imprensa. Ele afirmou que os jornalistas brasileiros são uma “raça em extinção” e acusou o jornal Folha de S.Paulo de escrever mentira. Na entrada do Palácio do Alvorada, onde cumprimentou um grupo de eleitores, disse que cada vez menos pessoas confiam na imprensa e que a leitura diária de jornais envenena e desinforma. “Quem não lê jornal não está informado. E quem lê está desinformado. Tem de mudar isso. Vocês são uma espécie em extinção. Eu acho que vou botar os jornalistas do Brasil vinculados ao Ibama [Instituto Brasileiro do Meio Ambiente]. Vocês são uma raça em extinção”, afirmou.

Novos conselheiros em Saquá

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, informa que a Cerimônia de Posse dos novos Conselheiros Tutelares, eleitos no ano passado para a gestão 2020-2024, irá ocorrer no Centro Administrativo da Prefeitura de Saquarema, localizado na Avenida Saquarema, 4.299, às 10 horas da próxima sexta-feira (10).

Fase final

A ligação da Ponte com a Linha Vermelha está na reta final e será entregue à população em fevereiro de 2020. Com cerca de 90% dos trabalhos concluídos, a obra está em processo final de implantação das pré-lajes e em alguns trechos já é possível visualizar o pavimento. Além de ser uma ligação direta com a Linha Vermelha e as cidades da Baixada Fluminense, a obra também vai melhorar o trânsito na Avenida Brasil, no trecho do Caju, já que cerca de 15 mil veículos deixarão de cruzar a via para acessar a Linha Vermelha pela saída da Ponte.

Vaga para jovem aprendiz

Pintou um Edital de Jovem Aprendiz para trabalhar em Furnas. A idade é entre 14 a 17 anos e tem que estar matriculado no 9º ano ou no Ensino Médio. A bolsa é de R$ 697,94 + vale transporte + auxílio alimentação. As inscrições devem ser feitas no Senai Maracanã- Rua São Francisco Xavier, 417 até hoje, somente para os 200 primeiros inscritos. São 29 vagas para auxiliar de operações logísticas e 25 vagas para operador de computador. As provas serão escrita de Português e Matemática.

ADIAMENTO

A CCR Barcas informou ontem que o período de comunicação das medidas operacionais anunciadas para as linhas Arariboia, Paquetá e Cocotá será estendido até o dia 14 de janeiro, sendo as alterações implementadas a partir do dia 15 de janeiro, pois a Concessionária aguarda a intimação formal do Estado do Rio de Janeiro (Setrans) e da Agetransp, sobre a decisão judicial que autoriza a implementação das medidas.

Estação Cidadania

No próximo sábado (11), os moradores de Itaboraí, vão ganhar um espaço de eventos que vai se chamar: Estação Cidadania. A inauguração será no bairro Nova Cidade, às 9h. A administração do local será feita através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e a de Educação, Cultura e Turismo. O espaço tem por objetivo difundir a cidadania, oferecendo em um mesmo local programas assistenciais, ações culturais, práticas esportivas de lazer, formação e qualificação, além de inclusão social e digital a público de alta vulnerabilidade social. Um espaço de unificação e difusão de políticas públicas.