33 MUNICÍPIOS CONCENTRAM UM TERÇO DOS ÓBITOS NO BRASIL

Vinte e uma capitais e mais 12 municípios – incluindo São Gonçalo e Niterói – acumularam um terço dos 354 mil casos de mortes ocorridas no Brasil. As outras 240 mil ocorreram em 5.220 municípios, não entrando nesta conta os 297 onde não houve sequer um registro de morte por Covid-19.

Algumas capitais de baixa população ficaram fora deste balanço, mas nele foram incluídas algumas concentrações populares fora dos capitais, como Guarulhos, Campinas, São Gonçalo (22º lugar) e Niterói (33º lugar).

A dispersão começa com municípios como Nova Iguaçu (RJ) e Jaboatão dos Guararapes (PE), disputando a faixa abaixo dos 1.200 mortes.

Existem cerca de 1.866 municípios com baixos índices de óbitos. Desta lista os mais afetados foram exatamente cem cidades com registros de 100 óbitos.

Há uma predominância de municípios do alto Centro-Oeste e da região Amazônica entre os menores registros de perdas de vidas.

Este levantamento confirma o que vimos sustentanto: o maior risco está nas grandes concentrações habitacionais, uma das razões para a defesa do isomanwto e dos cuidadops sanitáriosos.

ATÉ OS OVOS

Além do seu poder nutritivo, o ovo está sendo utilizado na produção de vacinas para a tentativa de salvar vidas. É o símbolo da vida.

Mas um bem-sucedido empresário do ramo de comida, descobriu o “ovo de Colombo”: comprou algumas dúzias para lançar na casa e no gabinete do prefeito em protesto contra as medidas restritivas à aglomeração no comércio onde ele está habituado a promover concentrações em busca do faturamento crescente.

Neste ritmo, ele pode planejar a compra de um aviário para expandir seu protesto, quando alguém que ele possa amar, não encontrar leitos para o tratamento da saúde.

Insanidade I

Quando se faz uma manifestação em favor de alguma causa, a bússola dos promotores deve ser a conquista da simpatia popular em busca de apoio popular.

Mas fazer barulho diante de dois hospitais e desfilar na frente deles sem o uso de máscaras ou qualquer respeito às normas sanitárias é agressão às pessoas sofridas, seus familiares e os que estão lutando para salvar vidas.

Ele não segue àquele mandamento de dar comida a quem tem fome. Solidariedade, para ele, não faz bem aos negócios…

É uma demonstração de personalidade negativa, merecedora de punições divinas.

Insanidade II

Os valores negativos estão predominando.

Querendo estar presente nas mídias, para tornar seu nome conhecido além do município que o elegeu, o prefeito Washington Reis, está sendo transformado numa figura inaceitável para a conquista do governo do Estado, conforme aspira.

Tem aparecido na TV defendendo suas convocações da população para gigantes filas de vacinação, que não ocorrem e nem poderiam ser programadas.

Idosos, cadeirantes e pessoas de todas as idades padecem em aglomerações, que serão desfeitas sem qualquer atendimento.

Isto se repetiu em três datas diferentes.

De olho na Justiça

O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Alexandre de Moraes, durante sessão plenária para análise de embargos de declaração em representação, recursos ordinários e recursos especiais eleitorais referentes às Eleições 2018.

O Ministro Alexandre de Moraes já viveu a ameaça de fechamento do STF, o lançamento de rojões sobre o prédio, tentativa de invasão da Casa onde trabalha, ameaça de morte e, agora, a tentativa de se apresentar um inédito pedido de “impeachment” de um componente da Corte Suprema.

Enquanto isto, há senadores lamentando o voto favorável à aprovação do nome de Nunes Marques para a vaga de Ministro, proposta pelo Presidente da República, em meio a uma campanha, apresentando-o como um magistrado competente e credor das qualidades inerentes à função.

Agora já se sabe, previamente, o seu voto e a sua manifestação quando lhe couber apreciar qualquer processo envolvendo figuras ou atos do Governo Federal.

Matemática

Um anti-bolsonarista avaliou: a cada óbito de Covid-19 registrado, há um acréscimo de 30 pessoas que não votarão mais neste esquema que está governando o país.

Até ontem, a conta daria uns 10 milhões de votos contra. Se a média diária continuar no patamar de três mil, serão mais 90 mil eleitores desencantados a cada dia.

Está na hora de recuar as tropas do negacionismo.