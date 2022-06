33% dos trabalhadores não sabem como usar o FGTS, aponta estudo

O dinheiro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) costuma ser bastante aguardado para alguns trabalhadores. No entanto, mesmo que 92% dos contribuintes conheçam o benefício, 33% não sabem como utilizar o próprio dinheiro, aponta um levantamento feito pelo Serasa e pelo Banco Pan, divulgado hoje (07).

Entre as possibilidades menos conhecidas pelos entrevistados estão “para fazer empréstimos” (64%) e “sacar o saldo após 70 anos de idade” (58%). Foram entrevistados 2.132 trabalhadores com registro em carteira no regime CLT, entre 12 e 22 de abril. Além disso, quatro em cada dez entrevistados (38%) admitem não saber qual o valor do seu saldo do FGTS, sendo que 16% nem sabem que é possível consultar o saldo junto à Caixa Econômica Federal. Entre os consultados, 40% têm até R$ 1.000 de saldo e 51% até R$ 2.500.

Além do mais, há aqueles que gostariam de usar o FGTS para realizar sonhos, sendo 45% que pensam em adquirir um imóvel, 33% que projetam os recursos para montar um negócio, 17% para pagas todas as dívidas e outros 10% que 10% afirmam pretenderem usar o resgate para limpar o nome. Os juros baixos são o principal atrativo para solicitar empréstimo com garantia do FGTS.

Entre aqueles que vê como modo de investimento, há uma indefinição mas com leve vantagem para quem acredita que o FGTS é péssimo para essa circunstância (43%). No entanto, há quem esteja convicto que o benefício seja um porto seguro para o futuro (39%). Outros pretendem sacar somente em caso de extrema necessidade (33%).

“A pesquisa é importante para entender a relação do brasileiro com o FGTS. Fica claro que há uma parcela significativa de pessoas que não têm um conhecimento de como utilizar esse recurso. É importante esclarecer todas as questões para o consumidor para que ele possa tomar uma decisão, porque esse é um dinheiro dele e que poderia ser utilizado para aliviar sua vida financeira, disse o responsável pelo Instituto Opinion Box, empresa responsável pela pesquisa, Felipe Sharpers.

“Os jovens trabalhadores não tem conhecimento pleno sobre o FGTS então é importante termos o cuidado de dar educação financeira para quem está entrando no mercado de trabalho”, completou Sharpers.