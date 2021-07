A Nube (Núcleo Brasileiro de Estágios) está oferecendo 287 vagas de estágio para o Rio de Janeiro. São oportunidades para estudantes do ensino médio, técnico, superior e tecnólogo das mais diversas áreas, como: Administração, Contabilidade, Engenharia Civil, Finanças, Química, entre outros. Os valores das bolsa-auxílio variam de R$ 600,00 a R$ 1.359,00.

Para se candidatar, basta se cadastrar gratuitamente no site – www.nube.com.br e pesquisar de acordo com seu perfil ou por meio de uma OE (oportunidade de estágio) específica, como as abaixo apresentadas.

As vagas são abertas e fechadas em tempo real e, por conta da concorrência, muitas se encerram rapidamente. Por isso, é preciso fazer buscas constantes.

Os interessados em alguma das oportunidades, ligue para 3004 6290 (não é necessário DDD) e informe o código OE ou faça a busca no site do Nube, em vagas de estágio.