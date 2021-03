21 oportunidades de emprego em São Gonçalo

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de São Gonçalo está disponibilizando 21 vagas de emprego amanhã. As oportunidades são para motorista de caminhão (2), auxiliar de crédito (6), operadora de telemarketing (4), promotor de vendas (4) e vendedor de ótica (5), com salários que podem chegar a R$ 1.400,00, mais benefícios.

Somente homens e com experiência remunerada na categoria D, poderão se candidatar para as duas vagas de motorista. Ter trabalhado com transporte de material de construção será um diferencial.

Já auxiliar de crédito, são seis oportunidades para ambos os sexos. É preciso ter experiência com atendimento no setor de cartão de crédito, pois vai atuar realizando análise de crédito para liberação de cartão na hora em rede de supermercado. Os candidatos precisam ter entre 20 e 35 anos e ensino médio completo. O salário é de R$ 1.262,00 mais comissão, com benefícios de passagem, plano de saúde e plano odontológico.

Mulheres entre 25 e 40 anos podem se candidatar para as quatro vagas para operadora de telemarketing. Elas devem ter ensino médio completo e ter experiência comprovada na carteira. A remuneração é de R$ 1.250,00, mais benefícios.

Para promotor de vendas, são quatro vagas para trabalho externo. As vagas são exclusivamente para mulheres entre 25 e 40 anos, com ensino médio completo e experiência comprovada em carteira. A remuneração é de R$1.140,00 mais benefícios.

Já para vendedor de ótica, são cinco vagas, para ambos os sexos, com ensino médio completo e experiência comprovada em ótica. O local do trabalho é em Niterói e a remuneração é de R$1.400,00, mais passagem e benefícios.

O Sine realiza uma análise comparativa do perfil profissional de cada candidato cadastrado no sistema com o perfil da vaga disponibilizada pelo contratante. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir à unidade mais próxima do Sine, portando seus documentos de identificação civil, CPF, carteira de trabalho e comprovante de residência. A idade mínima é 14 anos.

Em São Gonçalo, os interessados podem se inscrever na unidade Alcântara, localizada na Rua Dr. Alfredo Backer, 500, lojas 11 e 12. Também há outra unidade do Sine à disposição da população, que funciona no piso G3 do shopping Partage, no Centro.

Por conta da pandemia, as unidades estão funcionando de segunda a sexta, das 10h às 16h.