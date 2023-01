2023: UM ANO DE DESAFIOS PELO SOCIAL

Por Raymundo Nery Stelling Júnior

O Mundo se encontra em nossa Atualidade com a presença de inúmeros contrastes que pela “velocidade” com a qual temos vivido em nosso dia a dia não temos tido o tempo devido para os avaliar e, dentro de uma reflexão mais profunda, conseguirmos, verdadeiramente avaliarmos dentro de um prisma ético e da lógica.

Certamente que poderíamos no mais das vezes utilizarmos a palavra ” sobreviver ” para esta verdadeira “loucura” na qual nos encontramos em nossa lida diária aonde não nos sobra tempo hábil para termos reflexão acerca do que encaminhamos e sobretudo acerca das principais querelas que enfrentamos nos níveis pessoal e social.

A Contemporaneidade nos sobrecarrega com imensa quantidade de informações diariamente “bombardeadas” através das mais diversas mídias o que acaba nos causando uma espécie de “exaustão” de receber tantas informações e assim, acabamos procedendo involuntariamente ( e voluntariamente por vezes) ao ímpeto de não nos determos em atenção à boa parte das demandas existentes e assim acabamos sendo influenciados por inúmeras opiniões que merecem nossa avaliação mas acabamos não nos “dispondo” a proceder a tal processo reflexivo posto, repito, ao inúmero hercúleo de informações que diuturnamente nos chegam através das mídias, sobretudo, atualmente, das Mídia Digitais !

A Sociedade Global passa por um momento de grande número de demandas nas mais diversas áreas da vivência social, no entanto, somos cientes de que não conseguiremos resolver a todas ou pelo menos a uma boa parte delas se não conseguirmos organizar nosso tempo para de forma profunda e reflexiva examinarmos uma a uma em sua essência e procedência e a partir daí adotarmos um procedimento padrão.

A par de tudo isso nos encontramos em um ano no Mundo e, em especial posto ser nosso caso, aqui no Brasil com urgentes demandas em diversos Campos que devem ter prioridade na observação das Autoridades que decidem sobre as mesmas Áreas.

Os desafios para encararmos seriamente a tais demandas são muito grandes pois envolvem recursos, decisões políticas, compreensão dos envolvidos acerca das diversas variáveis, tempo possível previsto para efetiva resolução, entre muitos outros aspectos que necessitam imperiosamente se encontrarem considerados para que as questões apresentem em sua resolução final as respostas aguardadas e desejadas pela Sociedade.

DESEJAMOS QUE NESTE ANO DE 2023 QUE SE INICIA TENHAMOS POLÍTICAS QUE EFETIVAMENTE RESPONDAM ÀS GRAVES NECESSIDADES URGENTES QUE ENCONTRAMOS NA SOCIEDADE, SOBRETUDO, ENTRE OS QUE MAIS NECESSITAM DE APOIO E FORÇA PARA O CAMINHAR DIGNO, PARA O VIVER DIGNO E ASSIM PODEREM IGUALMENTE TER O DIREITO DE SONHAR COM UM PRESENTE E FUTURO MELHOR PARA SI, SEUS FAMILIARES E PARA A COMUNIDADE COMO UM TODO!