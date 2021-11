200 anos de Dostoiévski em temporada de eventos no Centro de Artes UFF

De 8 a 12 de novembro de 2021, o Centro de Artes da Universidade Federal Fluminense vai celebrar os 200 anos de nascimento do escritor russo Fiódor Dostoiévski (1821-1881), autor de obras clássicas da literatura mundial, como Crime e Castigo, O Idiota, Os Demônios, Os Irmãos Karamázov, e outras. Com o projeto 200 Dostoiévski, fruto de uma vasta pesquisa curatorial, o Centro de Artes UFF reunirá em lives e vídeos gravados no seu canal do YouTube artistas e pesquisadores que trabalham temáticas pertinentes à escrita do autor.

Dentre os convidados, os atores Matheus Nachtergaele, Bel Kutner e Celso Frateschi apresentarão performances, leituras dramatizadas e exercícios artísticos inspirados na escrita dostoiévskiana. A programação principal também se estrutura em apresentações musicais, círculos de diálogos sobre o autor e exposição virtual. Na programação musical em homenagem à cultura russa, o Quarteto de Cordas da UFF trará a obra de Alexandr Borodin (1833-1887), com a execução do Quarteto de cordas n° 2 em Ré Maior, 3º movimento (Notturno: Andante). Já a Orquestra Sinfônica Nacional UFF apresentará a Serenata para cordas, Op. 48, 3º movimento (Élégie: Larghetto elegiaco) de Tchaikovsky (1840-1894).

A programação completa pode ser vista no site www.centrodeartes.uff.br .