Cinco apostadores acertam os seis números da Mega da Virada

Cinco apostas ganharam o prêmio da Mega da Virada. As dezenas foram sorteadas na noite deste sábado (31), em São Paulo. O prêmio é de R$ 541.969.966,29, o maior da história.

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite deste sábado (31/12), o concurso de número 2550 da Mega-Sena, na Mega da Virada

As apostas vencedoras são das cidades de Florestal (MG), Arroio do Sal (RS), Santos (SP) e São José da Bela Vista (SP). Além disso, um vencedor fez a aposta pela internet. Cada ganhador vai receber R$ 108.393.993,26.

Segundo a Caixa, 2.485 apostadores acertaram a quina. Neste caso, cada vencedor receberá R$ 45.438,78. Por fim, 183.921 apostas acertaram a quadra, sendo que cada uma será premiada com o valor de R$ 877,04.

Confira as dezenas:

04 – 05 – 10 – 34 – 58 – 59

Os números foram anunciados às 20h25, no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.