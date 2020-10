12ª Mostra de Teatro Infantil no Teatro Popular

No próximo dia 1 de novembro, vai ser apresentado o último espetáculo da 12ª Mostra de Teatro Infantil, organizada pela Associação dos Trabalhadores em Artes Cênicas de Niterói. A peça ser5á encenada no Teatro Popular Oscar Niemeyer, no Centro, e exibida nas redes sociais do teatro (@teatroniemeyer.). A apresentação é voltada ao público infantil, possibilitando o acesso democrático à programação por toda a população.

Às 11h será apresentado o Sertão Menino – Teatralmente. É um musical do Grupo Teatralmente para todas as idades sobre as festas e tradições juninas brasileiras. Uma série de cantigas, prosas, repentes, brincadeiras que representam a diversidade cultural e tradições sertanejas e interioranas que sobreviveram à modernidade e despertam nostalgia e alegria todos os anos nos meses de junho e julho. Uma cantata recheada de poesia, histórias e prosas sobre as festas juninas que fazem parte da tradição, imaginário e memória afetiva de todos.

Às 17h a peça será o Baú das Histórias (Des)Encantadas, Artecorpo Teatro e Cia. Quel e Ric foram passar o final de semana na casa da avó. À noite, os irmãos esperam todos irem dormir para explorarem um local que sempre quiseram conhecer: o porão. Apesar do medo, eles abrem as portas e descobrem mais do que um simples espaço com roupas antigas e objetos usados, descobrem um teatro. Ali, percebem, através dos figurinos, que avó era atriz e decidem montar com tudo o que encontraram uma peça para ela. Passam assim, a noite inteira ensaiando e brincando de fazer teatro.