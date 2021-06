1001 se pronuncia sobre linha Itaipu-Castelo

Operadora da linha executiva de ônibus 1910D – Itaipu x Castelo, que segundo usuários teve seu trajeto reduzido, deixando de circular na Estrada do Engenho do Mato e Avenida Central, a Auto Viação 1001 se manifestou sobre o assunto.

“A Auto Viação 1001 informa que segue operando os itinerários da linha 1910D, Itaipu x Castelo, conforme autorização do Detro”, disse a empresa, em nota.

A 1001 não esclareceu, no entanto, por qual razão chegou a circular nestas vias, já que elas não constavam em seu trajeto.

A Viação Pendotiba, que trafega nas vias onde a 1001 deixou de circular com a linha Itaipu-Castelo, já havia se manifestado anteriormente, dizendo “que a linha operada pela Viação 1001 não tem autorização para atuar na região do Engenho do Mato e Av. Central”.

De acordo com informações levantadas no site do Detro, o itinerário da linha no trecho Niterói (Itaipu) x Rio de Janeiro (Castelo) é: Praça Viçoso Jardim (próximo à Praia de Itaipu) / Estrada Francisco da Cruz Nunes / Estrada Caetano Monteiro / Rua das Almas / Rua Leonor da Glória / Estrada da Cachoeira / Avenida Rui Barbosa / Avenida Quintino Bocaiuva / Estação Hidroviária de Charitas / Avenida Quintino Bocaiuva / Avenida Prefeito Sílvio Picanço / Avenida Governador Roberto Silveira / Avenida Jansen de Melo / Ponte Presidente Costa e Silva / Avenida Brasil / Avenida Francisco Bicalho / Viaduto dos Pracinhas / Avenida Presidente Vargas / Estrada do Pau Ferro / Estrada Tenente Possolo / Avenida Henrique Valadares / Avenida Gomes Freire / Estrada Riachuelo / Estrada Visconde de Maranguape / Estrada Teixeira de Freitas / Avenida Beira Mar / Avenida Presidente Antônio Carlos / Elevado Rodoviário Menezes Côrtes.