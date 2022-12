100 anos de Darcy e a pequenez política

Darcy Ribeiro sonhava e sonhos viravam realidade pelo seu pensamento, reflexão, ousadia e pela pedagogia de um Brasil mais justo, mais humano, mais democrático e mais inclusivo. Não se abalava pelos contratempos, pela ignorância, pela política do atraso, pela mediocridade, pela perversidade, como, hoje, ainda vivemos neste Governo Bolsonarista e na época da Ditadura militar que se instalou no país.

Antropólogo, escritor, político, Darcy queria inventar um Brasil , um Brasil de todos e acabar com este abismo social existente. Sua vida e sua luta sempre foram por um País avançado e solidário.



Para ele, a base, a essência de todo este caminho civilizatório estava nos povos originários, na floresta, na educação e na cultura.



E lá foi Darcy viver, conviver, aprender, com os índios no Pará, no Maranhão e na Bahia. Certa vez, perguntaram para ele o que significou está com os índios, disse Darcy:



“- Eles fizeram mais por mim. Eles me deram a dignidade e hoje posso ir a qualquer país do mundo falar de índio”.



Respeitado como um pensador político, na defesa dos índios, da floresta, da reforma agrária e de uma educação para todos, Darcy foi perseguido pela Ditadura Militar, ficou preso por 9 meses. Na época, artistas e intelectuais fizeram uma campanha nacional para tirá-lo da prisão. Ele é solto, sai do país, exilado, e apresenta suas ideias para diversos países americanos, inclusive no Governo de Allende, no Chile.



No seu retorno ao Brasil, estreita as relações com Brizola e lança a base de uma educação transformadora, através dos Cieps. A escola para Darcy, era mais que um espaço de aprendizagem: uma base, um instrumento de combate às desigualdades sociais e um núcleo de humanização e de experiências criativas.



Os Cieps foram criados e conectados com as comunidades e com a realidade social. Sua proposta de uma educação inclusiva, num espaço de horário integral, onde não podia faltar as três refeições, a atenção básica da saúde, as quadras para esportes, áreas para experiências culturais, atividades de fomento ambiental e até bombeiros.



Em 1980, Darcy já profetizava: “Se os governantes não construírem escolas em 20 anos faltará dinheiro para construir presídios”.



Numa dessas suas passagens pela história, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, fez uma crítica aos Cieps dizendo que haviam excessivos custos na Educação.



Darcy, simplesmente respondeu: “Cara é a ignorância”!.



Com Brizola no Governo do Estado do Rio de Janeiro, Darcy Ribeiro construiu cerca de 500 Cieps, e começou a revolução transformadora que tanto profetizava, através da Educação inclusiva, conectada com a cultura e com a natureza.



Brizola perde a eleição e retorna a política do ódio e do atraso. O sonho de Darcy é violentado por dois novos governadores, Marcelo Alencar, cria do PDT e Moreira Franco, que resolvem destruir os Cieps. Crimes cometidos pela pequenez política. Não há outra explicação.



Passado quase meio século depois do Governo Brizola, vemos um Estado esfacelado na Educação, com os Cieps totalmente abandonados. Sem dúvida, houveram algumas iniciativas positivas na área, mas o projeto dos Cieps foi totalmente destruída.



Darcy de onde estiver viu seu sonho de um Brasil inclusivo e mais democrático, desmoronar de vez com este governo bolsonarista, onde impera a perversidade, a brutalidade, a estupidez, o esvaziamento na educação, a invasão das terras indígenas e a destruição de nossas florestas.



Em Niterói foi montada uma exposição sobre os 100 anos de Darcy, de sua trajetória e depoimentos de personalidades que conviveram com Darcy. Foi pedido um depoimento do ex-deputado federal José Mauricio Linhares, ex-secretário de Minas e Energia de Brizola e um dos mais enraizados brizolistas e amigo pessoal de Brizola. Além disso, foi ele que criou o projeto “Uma Luz na escuridão!”, que atendeu mais de um milhão de famílias de comunidades , que viviam sem luz elétrica. Um projeto de iluminação com, viés social, que muito contribuiu com a Educação, pois permitiam aos jovens estudar com luz e não com lamparinas. Mas o depoimento de José Maurício foi “ cortado” sei lá por quê?



Quase meio século depois da criação dos Cieps, o Brasil ainda não enxergou a grandeza e a potencialidade da Educação. No Estado do Rio de Janeiro, temos absoluta certeza de que se os Cieps estivessem funcionando, pelo menos 50 mil jovens não teriam sido assassinados, muitos cooptados pelo crime e abandonados à própria sorte.



“Fracassei em tudo o que tentei na vida. Tentei alfabetizar as crianças brasileiras, não consegui.

Tentei salvar os índios , não consegui;



Tentei fazer uma universidade séria, e fracassei.



Tentei fazer o Brasil desenvolver-se autonomamente e fracassei.



Mas os fracassos são minhas vitórias . Eu detestaria estar no lugar de quem me venceu!”. Escreveu um dia Darcy.



Não, Darcy, você vive, construiu sonhos, esperanças e realidades sólidas, a esperança voltou!

Mário Sousa, jornalista e escritor