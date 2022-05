￼Marc Martel, que gravou a voz de Freddie Mercury no filme ‘Bohemian Rhapsody’, vem cantar no Rio

Para os amantes da banda Queen, a Free Pass Entretenimento confirmou para o dia 20 de maio, às 22h, no Vivo Rio, o show “The Ultimate Queen Celebration”, um grande tributo ao grupo. Comandado pela voz e carisma de Marc Martel, cantor que dublou Freddie Mercury no filme Bohemian Rhapsody, o músico promete levar ao palco carioca grandes sucessos do Queen, que encantou e ainda encanta gerações.

O show vai passear por diversos hits como “Bohemian Rhapsody”, “We will rock you”, “Another one bites the dust”, “Under Pressure”, “Somebody to Love”, entre outros. O “Ultimate Queen Celebration promete fazer a plateia querer conhecer um pouco mais da carreira de Martel.

“Perto do fim da sua carreira, Freddie explorou outros estilos musicais, como a ópera, então, pensando nisso, o show também inclui algumas canções conhecidas e como elas soariam se Mercury tivesse interpretado essas canções”, explica o canadense Marc.

A carreira de Marc Martel não surgiu do nada, O artista que começou em 1999, com a banda de rock de Montreal Downhere, com quem viajou em vans apertadas pela América do Norte. Em 2011, participou de um concurso para se juntar ao baterista original do Queen, Roger Taylor, no projeto-tributo ao grupo The Queen Extravaganza.

A repercussão veio após o artista publicar o vídeo cantando “Somebody to Love” e atingiu mais de um milhão de visualizações em poucos dias. Martel acabou sendo um dos vencedores da competição e saiu em turnê por seis semanas, com The Queen Extravaganza e ficou no projeto até 2017, quando deixou o grupo e se juntou ao atual “The Ultimate Queen Celebration.”

“The Ultimate Queen Celebration” tem uma banda de cinco músicos muito talentosos que acompanham Marc Martel. A banda conta com Brandon Ethridge (teclados), Tristan Avakian (guitarra), Jason Gianni (bateria), Mike Cohen (baixo) e Angus Clark (guitarra).

Serviço:

Marc Martel “The Ultimate Queen Celebration”

Rio de Janeiro

20 de maio 2022, sexta

Horário: Portas 20h / Show 22h

Local: Vivo Rio

Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85 – Parque do Flamengo, Rio de Janeiro.

Classificação etária: 18 anos.

Informações e compra de ingressos:

SETOR VALOR

Camarote A R$ 350,00

Camarote B R$ 330,00

Balcão R$ 250,00

Frisa R$ 300,00

Premium R$ 350,00

VIP R$ 330,00

Setor 1 R$ 300,00

Setor 2 R$ 250,00

Setor 3/ Bistrô R$ 200,00