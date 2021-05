​Retomada dos setores de Hotelaria e Gastronomia na Região Serrana

A jornada de relacionamento Rio de Mãos Dadas pelo Interior, promovida pelos sindicatos filiados à Fecomércio RJ, o Senac RJ e o Sebrae Rio, realiza nova edição no dia 17 de maio, às 16h. Desta vez, o objetivo de incentivar a retomada do turismo na Região Serrana. Com o tema Hotelaria e Gastronomia em tempos de pandemia: como se reposicionar no cenário atual, o evento gratuito é voltado para pequenos e médios empresários de Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo e terá palestras com os Chefs Embaixadores do Senac RJ, Teresa Corção e Frédéric de Maeyer e do coordenador da graduação em Hotelaria do Senac RJ, Gustavo Araújo, que também oferecerão mentorias individualizadas para os participantes. O endereço para inscrição é http://bit.ly/regiaoserrana.

Liderado na Região Serrana pelo Sicomércio Petrópolis, Sincomércio Teresópolis e Sincomércio Nova Friburgo, o Rio de Mãos Dadas pelo Interior tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento da economia e para reativar a potência dos municípios fluminenses impactados pelo longo período de pandemia. A iniciativa faz parte do projeto Rio de Mãos Dadas, série de ações que visa incentivar a retomada da confiança da população fluminense e o envolvimento das pessoas em um clima de positividade que permeie este novo ano e ajude a superar o difícil 2020.

A demanda reprimida devido às restrições sanitárias, o medo de viajar durante a pandemia e os protocolos que limitam o número de clientes em restaurantes, hotéis, transportes e equipamentos turísticos são alguns desafios que o setor enfrenta atualmente para a retomada do turismo doméstico. Para abordar exemplos concretos e oportunidades criativas para este momento, o Rio de Mãos Dadas pelo Interior terá palestras dos Chefs Embaixadores do Senac RJ, Teresa Corção e Frédéric de Maeyer, e do gestor hoteleiro e coordenador da Graduação Tecnológica em Hotelaria do Senac RJ, Gustavo Araújo. Após as palestras, esses especialistas irão oferecer mentorias personalizadas para ajudar os empresários participantes a encontrar soluções e identificar oportunidades para alavancar seus negócios.

“Os empresários fluminenses dos setores de Hotelaria e Gastronomia, fortemente impactados pela pandemia de Covid-19, têm agora o grande desafio de se reinventarem em um contexto desafiador imposto pelas restrições dos novos protocolos sanitários e pela insegurança por parte dos clientes. O Rio de Mãos Dadas pelo Interior, uma parceria da Fecomércio RJ, Sesc, Senac e IFec com os sindicatos e com o Sebrae Rio, tem o objetivo de contribuir para recuperar a confiança do setor mediante a oferta de qualificações e treinamentos sob medida para os empresários. São novas ferramentas, tecnologias e processos que poderão auxiliá-los na retomada das atividades econômicas”, enfatiza o presidente da Fecomércio RJ e do Conselho Deliberativo do Sebrae Rio, Antonio Florencio de Queiroz Junior.

O Rio de Mãos Dadas pelo Interior teve início em março e já realizou três edições voltadas para os empresários do Varejo, em Petrópolis, Teresópolis e Friburgo. Outras 19 regiões do estado recebem o projeto, inicialmente em plataforma digital, onde também serão abordados os setores do Varejo, Gastronomia, Turismo, entre outros.