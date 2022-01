​​​​​​​Monaco está de olho em Lázaro, do Flamengo

Revelado pelo Flamengo, o atacante Lázaro, de 19 anos, está no radar do Monaco. O clube francês procurou o jovem e avalia a possibilidade de uma oferta. A ideia do Monaco é um empréstimo, com opção de compra fixada em 3 milhões de euros (R$ 18,9 milhões).

Lázaro, assim, volta a ser cobiçado no mercado europeu. Em maio de 2021, o Huddersfield, da Inglaterra, chegou a fazer oferta, mas se retirou após contraproposta do Flamengo.

Em 2021, Lázaro disputou 13 jogos pelo profissional do Flamengo. Ele teve oportunidades no Carioca e no Brasileirão. O atacante é um dos principais nomes da base rubro-negra.